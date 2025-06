Napoli Furgone si schianta contro un muro il conducente resta incastrato tra le lamiere | è in ospedale

Un drammatico incidente scuote il cuore di Napoli: un furgone si schianta contro un muro, lasciando il conducente incastrato tra le lamiere. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei soccorritori. La scena si è svolta nel centro storico, dove il rischio di tragedia è stato evitato per un soffio. La città si interroga su come prevenire simili incidenti in zone così delicate.

