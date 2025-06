Napoli freni rotti | camion travolge pedone e resta incastrato nei Quartieri

Momenti di paura e sconcerto hanno travolto i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un camion con i freni rotti ha scatenato il panico. L’incidente, riportato da Il Mattino, ha visto un pedone travolto e il veicolo finire incastrato tra due edifici, lasciando dietro sé danni ingenti e una scena che ha sconvolto la comunità . Un episodio che solleva ancora una volta l’urgenza di sicurezza e controlli più stringenti sulle strade della città .

Momenti di panico nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Come anticipa Il Mattino, in via Girardi, un camion ha investito un pedone per poi finire incastrato tra due edifici, causando ingenti danni sia al veicolo che alla strada.

