Napoli è l’ora della verità | 70 milioni sul tavolo per Juanlu Musah e Lucca Conte vuole la rosa subito

Napoli si prepara alla sfida più cruciale dell'estate: 70 milioni di euro pronti a cambiare le sorti di mercato, puntando su Juanlu Sanchez, Yunus Musah e Lorenzo Lucca. Dopo intense trattative, il club partenopeo mira a rinforzare la rosa subito, consegnando ad Antonio Conte una squadra competitiva e pronta a sorprendere. La partita è ormai alle porte: sarà questa la mossa decisiva per la stagione?

"> Il Napoli ha fatto le sue mosse. Dopo una settimana di semina tra contatti e offerte formali, ora si passa al raccolto: 70 milioni pronti per Juanlu Sanchez, Yunus Musah e Lorenzo Lucca. Il club partenopeo vuole chiudere tre operazioni chiave, una per reparto, per consegnare ad Antonio Conte una rosa già strutturata con titolari e alternative di livello prima del ritiro estivo. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha dato l’ok e il ds Manna si è mosso con determinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, è l’ora della verità: 70 milioni sul tavolo per Juanlu, Musah e Lucca. Conte vuole la rosa subito

In questa notizia si parla di: napoli - milioni - juanlu - musah

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Il club azzurro ha già ricevuto il gradimento di Juanlu Sánchez e Yunus Musah, ma non intende piegarsi a rialzi: 15 milioni per il laterale del Siviglia 25 milioni (bonus inclusi) per il centrocampista del Milan L’offerta è sul tavolo, ma sarà il Napoli a dettar Vai su Facebook

Il Napoli tiene il punto su Juanlu Sánchez e Musah: no ai giochi al rialzo; Napoli, niente aste per Juanlu e Musah: la situazione; Calciomercato Napoli, nessuna asta per Musah e Juanlu.

Calciomercato Napoli, nessuna asta per Musah e Juanlu - Questa l'indicazione che arriva dalla società che in queste ore sta trattando il centrocampista ... Segnala sport.sky.it

RAI - Musah, il Napoli alzerà l'offerta. Le novità su Osimhen, Nunez e Lucca - Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è al lavoro sul mercato. Da msn.com