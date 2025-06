Napoli deturpata la targa per Giogiò La mamma | Avevo denunciato videochiamate killer dal carcere

A Napoli, la targa dedicata a Giogiò, simbolo di speranza e passione, è stata deturpata, ma la comunità si unisce per il suo recupero. La memoria di Giogiò, immortalata in quel ricordo visivo, continua a essere un faro di luce e coraggio. Le istituzioni e i cittadini sono al fianco della famiglia per preservare il suo messaggio di vita e solidarietà, perché il suo esempio non si spegne mai.

(Adnkronos) – La targa in onore di Giogiò che lo raffigura mentre suona il corno, inaugurata lo scorso marzo e deturpata da circa due mesi, verrà sostituita. "Le istituzioni sono intorno a me e Giogiò, anche se gli spaccano la faccia sulla targa, è un faro, ha scosso le coscienze, è immortale, è nel cuore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

