Napoli che mazzata | la firma è ufficiale salta tutto

Napoli sembrava pronto a scrivere una nuova pagina di successi con grandi acquisti e ambizioni da vertice, ma all'improvviso tutto cambia. La firma ufficiale che sembrava imminente si rivela abortita, lasciando i tifosi delusi e il calciomercato di Napoli in bilico. Una mazzata inattesa che rischia di influenzare il cammino della squadra e le strategie future. La situazione è ancora in evoluzione, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire il destino di questa campagna acquisti.

Il Napoli questa volta è rimasto a bocca asciutta dopo la beffa in ottica calciomercato: è saltato il grande colpo Il Napoli ha vissuto settimane molto positive tra la vittoria del campionato, la conferma della permanenza di Antonio Conte sulla panchina e un calciomercato che è iniziato nel migliore dei modi con gli arrivi di Marianucci dall’Empoli e De Bruyne dal Manchester City. (Lapresse) – tvplay.it Le ultime notizie però non sono positive e i tifosi Azzurri sono rimasti senza parole per la beffa proprio in ottica mercato. Quando infatti sembrava tutto confermato per il suo approdo a Napoli, è arrivata la firma ufficiale che ha gelato la dirigenza campana. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, che mazzata: la firma è ufficiale, salta tutto

In questa notizia si parla di: napoli - mazzata - firma - ufficiale

Altra mazzata Napoli, Conte non ne può più: è tutto ufficiale - Il Napoli affronta un momento difficile: dopo il pareggio contro il Genoa, il tecnico Antonio Conte si trova sotto pressione.

Effetto Kevin De Bruyne ? Il mondo dello sport e non solo reagisce alla firma di #DeBruyne con il #Napoli! #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #DeBruyne Vai su Facebook

Conte a Sky: Ad Arezzo pensavo di essere allenatore, presi una mazzata nei denti. Ringrazio il Signore per esser stato mandato via...; Scontri con il Napoli, pugno duro con gli ultrà dell'Udinese: per 5 tifosi scattano maxi daspo fino a 10 anni; Funicolare di Chiaia, tempi più lunghi: riapre a settembre 2024.

Napoli, ufficiale Cajuste: c'è la firma e l'annuncio di De Laurentiis - "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys- Si legge su corrieredellosport.it

Ufficiale, Kim Min-jae è del Napoli: la firma con De Laurentiis - jae è il quarto acquisto del mercato estivo 2022 del Napoli, dopo Mathias Olivera, Khvicha ... Segnala corrieredellosport.it