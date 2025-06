Napoli che colpo di scena | il leader blocca Musah

Napoli, un colpo di scena scuote il calciomercato: il leader blocca Musah, lasciando in sospeso la trattativa con lo statunitense. La permanenza in azzurro potrebbe saltare, mentre il Napoli prosegue spedito la sua strategia, con De Bruyne e Marianucci già ufficializzati. Manna continua a monitorare profili interessanti per soddisfare le richieste di Conte, ma un colpo di scena inaspettato potrebbe cambiare ancora le carte in tavola.

La trattativa con lo statunitense improvvisamente in stand-by: una permanenza in azzurro potrebbe far saltare tutto. Il calciomercato del Napoli prosegue spedito. Dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, la dirigenza azzurra non sembra aver intenzione di fermarsi. Manna continua a monitorare profili interessanti per la rosa partenopea, cercando di ingaggiare giocatori adatti alle richieste di Antonio Conte. Nel frattempo un colpo di scena interrompe una trattativa voluta da Conte. Negli ultimi giorni la pista con Yunus Musah si è raffreddata notevolmente: tra i vari motivi c'è anche un giocatore azzurro.

