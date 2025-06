Napoli-Beukema si tratta col Bologna | Zanoli possibile chiave per sbloccare l’affare

Napoli e Bologna sono avvinghiate in una trattativa caldissima per il trasferimento di Sam Beukema, con Zanoli che potrebbe essere la mossa decisiva per sbloccare l’affare. La strategia del Napoli punta a rafforzare la difesa e migliorare la rosa, ma il ruolo di Zanoli potrebbe fare la differenza. Resta da vedere se questa soluzione porterà alla fumata bianca tanto attesa dai tifosi.

Sam Beukema continua a essere il nome in pole per rinforzare la difesa del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Beukema, si tratta col Bologna: Zanoli possibile chiave per sbloccare l’affare

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - tratta - bologna

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Napoli spinge forte per Dan #Ndoye e Sam #Beukema del Bologna! ? Per Ndoye la trattativa è più vicina, con il club emiliano che chiede 35-40 milioni ma è aperto a contropartite. Beukema, invece, è più difficile da prendere. Chi arriverà a rinforzare gli azzu Vai su Facebook

#Beukema-Napoli, il Bologna prova a blindarlo! Gazzetta: offerto ingaggio (quasi) triplicato Vai su X

Calciomercato Napoli: le richieste choc di Bologna e Atalanta per Beukema e Hien. Manna vira su altri due nomi; Calciomercato Napoli, Beukema e Ndoye obiettivi: il Bologna chiede 35 milioni per l'esterno; RAI - Napoli, no del Bologna per Beukema. Ndoye: 40 milioni e Zanoli. Scalvini....

Napoli-Beukema, si tratta col Bologna: Zanoli possibile chiave per sbloccare l’affare - Beukema, si tratta col Bologna: Zanoli possibile chiave per sbloccare l’affare Sam Beukema continua a essere il nome in pole per rinforzare la ... forzazzurri.net scrive

Napoli su Beukema, il Bologna prova il rinnovo per blindarlo - Il Napoli valuta seriamente Sam Beukema del Bologna, mentre il club emiliano prova a blindarlo con un ricco rinnovo fino al 2029. Scrive europacalcio.it