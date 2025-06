Napoli assalto alla Premier | Manna al lavoro per un clamoroso doppio colpo

Napoli si prepara a rivoluzionare il suo organico con un doppio colpo da urlo, firmato da Giovanni Manna sotto la guida di Conte. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, la strategia del club partenopeo si fa sempre più ambiziosa: obiettivi di primo piano come Darwin Nunez e Jadon Sancho, provenienti dalla Premier League, sono sulla lista. La Serie A si accende di passione: la corsa ai talenti inglesi è appena iniziata e il futuro del Napoli si scrive ora.

L'arrivo di Kevin De Bruyne non era un caso isolato, ma l'inizio di una strategia chiara: il nuovo Napoli di Conte fa la spesa in Inghilterra. Sul taccuino di Giovanni Manna ci sono due nomi da urlo per un doppio colpo che infiammerebbe la Serie A: Darwin Nunez e Jadon Sancho. Una volta si guardava alla Francia o all'Olanda per scovare talenti. Oggi, il Napoli punta al campionato più ricco e competitivo del mondo per trovare certezze. La Premier League è diventata il terreno di caccia privilegiato del duo Conte-Manna, che dopo aver piazzato il colpo del secolo con De Bruyne, non ha nessuna intenzione di fermarsi.

