Napoletano bloccato in Israele | appello di Arcigay che lancia una petizione

In un momento di grave emergenza, Antinoo Arcigay Napoli si unisce al coro di chi chiede aiuto per i cittadini italiani bloccati in Israele. Attraverso una petizione su Change.org, l'organizzazione invita le istituzioni italiane a mettere in campo un ponte umanitario immediato. √ą fondamentale che tutte le forze si mobilitino per garantire sicurezza e solidariet√†. Facciamo sentire la nostra voce: ogni firma pu√≤ fare la differenza.

Antinoo Arcigay Napoli lancia sulla piattaforma change.org un appello urgente alle istituzioni italiane per un ponte umanitario da Israele (https:chng.ithqFdDctG8y). "Con questo appello, chiediamo un intervento tempestivo e coordinato delle istituzioni italiane, a ogni livello - nazionale.

Torre Annunziata, Antonello Sannino bloccato in Israele: 'Portato in un bunker sotterraneo'. Paura per il presidente dell'Arcigay di Napoli. L'appello di De Luca: 'Deve rientrare immediatamente in patria' Vai su Facebook

