Nanni Moretti alla regia di Succederà questa notte nel cast Louis Garrel e Jasmine Trinca

Il regista premio?Palma d’Oro Nanni?Moretti torna dietro la macchina da presa con un nuovo film dal titolo? Succederà questa notte, un dramma romantico che vedrà nel cast internazionale gli attori Louis?Garrel e Jasmine?Trinca. Le riprese, attese tra Italia e Spagna entro la fine dell’anno, racconteranno un’unica storia ispirata a Hungry Heart di Eshkol Nevo, da cui Moretti ha adattato una serie di racconti in un unico soggetto. La presenza di Garrel – noto per The Dreamers e il recente Le Deuxième Acte – rappresenta una novità nel cinema di Moretti: per anni il regista ha cercato un progetto adatto al talento dell’attore francese e questa occasione potrebbe siglare il loro primo lavoro insieme. 🔗 Leggi su Cinefilos.it