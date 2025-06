MV Agusta la pista del rilancio | Dopo Ktm obiettivi ambiziosi

Come un volo epico tra passato e futuro, MV Agusta si appresta a decollare nuovamente, con la pista del rilancio che si apre dopo il successo di KTM e obiettivi ambiziosi. Dalla leggenda delle “macchine volanti” alla rinascita sulle due ruote, questa storica icona italiana si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione, confermando il suo ruolo da protagonista nel mondo delle moto sportive. La sfida è lanciata: il futuro si costruisce ora.

Varese – In principio erano le “ macchine volanti”. Correva il 1907 e il conte Giovanni Agusta, aristocratico siciliano appassionato di aeromobili, fondò a Palermo l’omonima societĂ aeronautica. Si trasferì in Lombardia, a Cascina Costa di Samarate, e dopo le due guerre - con il tracollo dell’industria aeronautica - si passò dal cielo alla pista. Nel 1945 la famiglia Agusta creò il marchio MV “Meccaniche Verghera”. L’inizio di una storia, a volte ripida, tortuosa e dissestata, che oggi taglia il traguardo degli 80 anni. E lo fa dopo “un inverno molto freddo”. Luca Martin, amministratore delegato di MV Agusta, riconosce che “per arrivare qui abbiamo dovuto fare dei grossi sacrifici, anche perchĂ© l’implosione del gruppo KTM c i ha colto tutti di sorpresa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it