Musk posta su X i risultati delle analisi delle urine e si fa una grassa risata

Elon Musk, sempre protagonista nel mondo tech e oltre, sceglie di rispondere con trasparenza alle voci infondate che lo vedevano coinvolto in episodi di droga. Postando i risultati delle sue analisi delle urine su X, il visionario dimostra ancora una volta il suo impegno per la verità e la chiarezza. Ma ciò che emerge da questa mossa può davvero cambiare la percezione pubblica del miliardario? È solo l’inizio di una nuova fase di trasparenza o un semplice colpo di scena?

Contrordine: Elon Musk non si droga. Così almeno dicono le sue analisi delle urine. Il patron di Tesla e Starlink risponde alle accuse di far uso di stupefacenti postando su X i risultati dei test specifici a cui si è sottoposto per fugare le voci - sempre più insistenti - sul suo presunto abuso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Musk posta su X i risultati delle analisi delle urine (e si fa una grassa risata)

