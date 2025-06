Musica spettacoli e letteratura | Monreale lancia il suo Giugno Sotto le Stelle

Preparati a vivere un giugno indimenticabile: Monreale si anima con "Giugno Sotto le Stelle", un festival ricco di musica, spettacoli e cultura sotto il cielo stellato. Un'occasione unica per scoprire talenti locali e grandi performance che renderanno il tuo marzo speciale. Non perdere l'opportunitĂ di immergerti in un mese di emozioni e scoperta: il divertimento e la cultura ti aspettano a Monreale!

Monreale inaugura l'estate con "Giugno Sotto le Stelle", eventi di musica, spettacolo e cultura. Scopri il programma di "MONREALE IS SUNSHINE 2025" (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Musica, spettacoli e letteratura: Monreale lancia il suo “Giugno Sotto le Stelle”

In questa notizia si parla di: monreale - musica - giugno - sotto

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DIAZ DURANTE L'EVENTO MUSICALE PREVISTO NELL' AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE " INSIEME SI VINCE" DI SABATO 14 GIUGNO 2025 (ORDINANZA DEL SERVIZIO DI VIGI Vai su Facebook

Monreale dà il via all’estate con “Giugno Sotto le Stelle”; Estate a Monreale, al via il programma i eventi: punta di diamante il concerto di Max Gazzè; San Gavino Monreale, 17 giugno: il saggio di fine anno della scuola di musica.

Monreale dà il via all’estate con “Giugno Sotto le Stelle” - Musica, spettacoli e cultura per il primo assaggio del cartellone estivo "Monreale is Sunshine 2025" MONREALE, 17 giugno – È ufficialmente iniziata l’esta ... Si legge su monrealenews.it

A Monreale anteprima d'estate nel weekend: sul palco il Maledeo live show e l’arpista Jakub Rizman - L'anteprima è fissata per venerdì sera alle 22 in via Benedetto D'Acquisto con l'imperdibile Maledeo Live Show. Segnala palermotoday.it