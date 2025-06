Musica oltre in 200 in fila per la moneta dedicata a Renato Zero

Roma si anima di passione e musica, con oltre 200 appassionati in fila per la moneta dedicata a Renato Zero e alla sua iconica canzone "Il Cielo". La fervente attesa, nonostante il caldo afoso di metà giugno, testimonia l’amore travolgente dei fan per il loro artista preferito. Una giornata che si trasforma in un vero e proprio evento culturale, dimostrando come la musica possa unire e ispirare anche nelle sfide più calde.

Roma, 17 giu. (askanews) – Dopo la ressa per la moneta dedicata alla nave scuola Vespucci di inizio maggio, anche questa mattina una folla numerosa si è radunata di fronte al negozio della Zecca di Stato di Piazza Verdi a Roma per acquistare la moneta dedicata ad una delle canzoni più celebri di Renato Zero, Il Cielo, emessa dal Mef e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Neanche l’afa di metà giugno ha fermato oltre 200 tra appassionati numismatici e sorcini che da stamattina alle 5 si sono messi in fila di fronte al negozio in maniera ordinata. I commessi del negozio hanno raccontato che qualcuno ha anche dormito in auto per garantirsi il posto in fila. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

