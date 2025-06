Musica live a Sona | Cinchill

una festa per i sensi, dove il buon gusto si incontra con le note avvolgenti, creando un’atmosfera unica di convivialità e relax. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, tra musica coinvolgente, sapori irresistibili e momenti di pura allegria.

CIN, come il delicato suono dei calici che brindano. CHILL, come il relax di cui hai bisogno. Uniteli ed otterrete una piacevole serata in compagnia di musica dal vivo, un’occasione per sedersi o ballare e ascoltare musica bevendo qualcosa. La parte CIN consisterà in drink, bevande e cibo e sarà. 🔗 Leggi su Veronasera.it