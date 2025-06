Musica e immaginazione la CinqueQuarti Abreu infiamma lo YouTopic Fest di Rondine

Un evento che unisce musica e immaginazione per creare un'esperienza indimenticabile di pace e speranza. Con il loro spirito vibrante, i giovani talenti della CinqueQuarti Abreu hanno infiammato lo youtopic fest, dimostrando come arte e solidarietà possano cambiare il mondo. Questo weekend di giugno ha celebrato non solo la musica, ma anche il potere dell’entusiasmo giovanile nel costruire un futuro migliore, lasciando un segno profondo nel cuore di tutti i presenti.

Nel weekend del 7 e 8 giugno, l’Orchestra CinqueQuarti Abreu, composta da oltre 130 bambini e ragazzi - dalla terza classe della scuola primaria fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado - ha partecipato con entusiasmo allo YouTopic Fest di Rondine - Cittadella della Pace, il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Musica e immaginazione, la CinqueQuarti Abreu infiamma lo YouTopic Fest di Rondine

In questa notizia si parla di: cinquequarti - abreu - youtopic - fest

Parole che cambiano il mondo: i panel tematici di YouTopic Fest 2025! A Rondine il dialogo diventa azione. I panel tematici del festival apriranno spazi di confronto tra esperti e giovani da tutto il mondo, per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tem Vai su Facebook

L’Orchestra CinqueQuarti Abreu con 130 giovani allo YouTopic Fest di Rondine; Youtopic Fest, a Rondine 50 giovani che arrivano da vari scenari di guerra; Serra, Amelio e Caccamo chiudono YouTopic Fest. Vaccari: Edizione memorabile con Mattarella, Cortellesi e grandi ospiti a Rondine.