Musica e benessere interiore a Todi appuntamenti per curare l' anima

Sempre più attesa, la dodicesima edizione della "Festa della Musica" a Todi si trasforma in un viaggio sensoriale, un’occasione unica per nutrire l’anima attraverso melodie coinvolgenti e ambienti suggestivi. Un evento che unisce cultura, solidarietà e benessere interiore, promuovendo l’arte musicale come strumento di rinascita personale e comunitaria. Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza indimenticabile, dove ogni nota diventa un gesto di cura per sé stessi e per il cuore della città.

Musica e benessere interiore. Torna a Todi la dodicesima edizione della "Festa della Musica", progetto europeo solidale e culturale, aperta a ogni genere musicale e che promuove l'idea di fare musica in luoghi aperti e accessibili a tutti e di valorizzare siti della città meno noti.

