Musica e astronomia a Montecalderaro

Preparati a vivere una serata magica tra musica, scienza e meraviglie celesti! Domani, a Montecalderaro, il Solstizio d’estate si celebra con un evento unico: parole, note e stelle si intrecciano in un’atmosfera coinvolgente presso il Santuario della Madonna del Lato. Dalle delizie dello stand gastronomico alle note dei Prototipi, e sotto il cielo stellato osservato dall’astrofisico Federico Di Giacomo, lasciati trasportare in un viaggio tra Terra e spazio. Non mancare a questa notte di scoperta e magia!

Torna la festa " Solstizio d'estate a Montecalderaro ". Domani dalle 19 circa, nell'area esterna del Santuario della Madonna del Lato (via Montecalderaro 5050), si potranno gustare le proposte dello stand gastronomico con l'intrattenimento musicale a cura della storica band castellana dei Prototipi e lasciarsi affascinare dall' osservazione del cielo stellato al telescopio con l'astrofisico Federico Di Giacomo, apprezzato conduttore di numerosi incontri pubblici divulgativi sul tema. La serata è organizzata da Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme. Federico Di Giacomo si è laureato in astrofisica e cosmologia nel 2013 all'Unibo.

