museo madre e collettivo core presentano snob magazine

Il Museo Madre e il Collettivo Core uniscono le forze per dare vita a "Snob Magazine", un progetto innovativo che valorizza l’arte contemporanea con eventi coinvolgenti, workshop e laboratori. Venerdì 20 giugno alle 19:00, in una serata all’insegna della creatività e dell’eccellenza artistica, inaugureranno questa nuova avventura culturale. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di esplorare il mondo dell’arte attraverso uno sguardo fresco e originale.

I 20 anni del Museo Madre. Un compleanno che si festeggia con eventi il 5, 6 e 7 giugno - Il Museo Madre compie 20 anni e festeggia in grande stile il 5, 6 e 7 giugno! Non perdere la performance esclusiva di Adam Linder, "RUB UP ON MADRE", che porterà un tocco di innovazione artistica a Napoli.

Veronica Simioli Giovedi 29.05 nel cortile del Museo Madre. Un viaggio sonoro tra i canti antichi di Napoli e nuove visioni musicali. Con la regia di Peppe Lanzetta e la partecipazione straordinaria di Eddy Napoli. "Canti di sirene ed altre storie" Musica, voce e Vai su Facebook

