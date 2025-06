Museo Archeologico Nazionale di Eboli sabato la rassegna Mare Nostrum

Preparati a immergerti in una serata all'insegna dell'arte e della cultura! Sabato 21 giugno 2025, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli si trasformerà nel palcoscenico della rassegna internazionale di danza contemporanea “Mare Nostrum”, un evento imperdibile per celebrare la Festa della Musica. Dalle 19.00, artisti provenienti da tutto il Mediterraneo prenderanno vita tra le antiche mura, offrendo uno spettacolo che unisce passato e presente. Un'occasione da non perdere per vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa della Musica, organizzata da AIPFM – Festa della Musica Italia e patrocinata dal Ministero della Cultura, il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospiterà, a partire dalle 19.00, il terzo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea "Mare Nostrum", promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, che si svolgerà fino a ottobre 2025 in suggestivi luoghi della cultura. Il progetto, giunto alla seconda edizione con la direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell'ambito del bando "Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale" ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

