Mulazzo riflette su Andrea Baudi mentre Pontremoli ingaggia Yari Ragonesi

In un clima di grandi decisioni, Mulazzo valuta con attenzione il possibile arrivo di Andrea Baudi, mentre Pontremoli annuncia Yari Ragonesi. Le questioni economiche e contrattuali sono state tranquillizzate, ma ora è il momento di capire se c’è unanimità tra i vertici e se altri club si fanno avanti per il campione spezzino. La società si prepara a decidere il futuro, con la determinazione di trovare la strada migliore per rinforzare la squadra e raggiungere nuovi traguardi.

Sono giorni decisivi. Dal "Calani" fanno sapere che non c'è un nodo né economico né contrattuale da sciogliere per quanto riguarda l'eventuale sbarco al Mulazzo di Andrea Baudi. Ora la società deve capire se sul possibile affare c'è totale sintonia all'interno dei vertici rossoblù. E ancora se il campione spezzino ha altre squadre che lo stanno corteggiando. Il Mulazzo riflette a fondo sulla strada da imboccare: mettere a disposizione di mister Leccese un profilo come quello di Baudi, volendo trattenere Capo e Occhipinti, è solo una delle tante opzioni? Oppure il club di via Tinello è entrato nell'ordine di idee di regalare al tecnico ligure un attaccante importante avendo capito che sul mercato, in riferimento alle punte, ci sono ancora diversi profili in cerca di sistemazione.

