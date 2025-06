MSI è disponibile per pochi giorni la promozione Cashback di Primavera ed il bundle con The Last of Us Parte II Remastered

Non lasciarti sfuggire le imperdibili offerte MSI: la promozione cashback di primavera e il bundle con The Last of Us Parte II Remastered stanno per scadere. Se desideri aggiornare la tua postazione da gioco o lavoro, questa è l’occasione giusta: acquista entro il 30 giugno i prodotti MSI EZ DIY e approfitta di vantaggi esclusivi. Affrettati, perché dal 1° luglio queste promozioni non saranno più disponibili!

Stanno ormai per concludersi le più recenti offerte MSI per quanti hanno la necessità di aggiornare la propria postazione da gioco o lavoro: dall' 1 luglio non sarà infatti più possibile accedere alla promozione " Cashback di Primavera " e al bundle dedicato a The Last of Us Parte II Remastered. Con la promozione "Cashback di Primavera" è sufficiente acquistare entro il 30 giugno uno o più dei prodotti della famiglia MSI EZ DIY – le ultime novità della gamma MSI, hardware pensato per la semplicità d'installazione – selezionati presso un partner aderente all'iniziativa e comunicare a MSI il seriale del prodotto acquistato con un'immagine della fattura per ottenere un rimborso sul proprio conto corrente, senza alcun vincolo riguardo a futuri acquisti.

