Mozziconi di sigaretta provocano due incendi

Due incendi in un weekend: i mozziconi di sigaretta si trasformano in pericolosi inneschi, incendiano la vegetazione secca e rischiano di scatenare disastri ambientali. I vigili del fuoco lanciano un appello: non gettare mozziconi a terra, ma usare sempre il posacenere. La prevenzione è fondamentale per tutelare il nostro territorio e la sicurezza di tutti. È ora di cambiare abitudine prima che il costo di una distruzione diventi troppo alto.

Due incendi nel fine settimana, tutti e due causati da mozziconi di sigarette che hanno appiccato fuoco alla vegetazione, secca per il troppo caldo. E la raccomandazione dei vigili del fuoco è quella di non gettare mozziconi a lato strada, ma di utilizzare i posacenere. Il primo incendio si è verificato lungo la tangenziale di Crema, in territorio dei Sabbioni. Una riva bruciata dal sole ha preso facilmente fuoco, nel tardo pomeriggio di sabato, costringendo i pompieri a una rapida corsa per evitare che le fiamme si propagassero al campo. Ma i danni maggiori sono stati arrecati sabato nella prima serata nel parco del Serio, nei pressi della zona picnic e della palestra all’aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mozziconi di sigaretta provocano due incendi

