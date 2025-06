Mozzarella…e sai cosa mangi?

La mozzarella, simbolo di tradizione e genuinità, sembra semplice ma cela molte sfumature. Dal tipo di latte utilizzato alle tecniche di acidificazione, ogni dettaglio influisce sulla qualità finale. Conoscere cosa mangiamo non è mai stato così importante: leggere l’etichetta ci svela il vero volto di questa delizia. E ora, scopriamo insieme quale “ingrediente fantasma” può cambiare tutto.

Sembra latte. Ma quale latte?. La mozzarella nasce dal latte. Questo lo sappiamo tutti. Ma. che latte? Latte fresco? Pastorizzato? UHT? In polvere? Italiano? Estero? E da dove, esattamente? Proviamo a fare una cosa semplice: leggiamo l’etichetta. Troveremo 4 ingredienti: latte, fermenti lattici, caglio, sale. Semplice? Non proprio. C’è un ingrediente “fantasma” che fa tutta la differenza.? Acidificazione: naturale o chimica?. Per ottenere una mozzarella serve acidificazione. E qui si dividono due mondi:? Industriale? acidificazione chimica.? Artigianale? fermentazione naturale. Come distinguerle? Cercate in etichetta correttori di acidità come: acido citrico. 🔗 Leggi su Lortica.it