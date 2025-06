Mozione sulla Palestina rimpallo di responsabilità sulla mancanza del numero legale

In un clima di tensione e accuse reciproche, il Consiglio comunale di Latina si trova al centro di uno scontro acceso sulla mancata discussione della mozione per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Tra rimpalli di responsabilità e mancanza del numero legale, emerge la complessità di un dibattito che coinvolge non solo le istituzioni locali, ma anche le questioni geopolitiche di grande rilevanza. La vicenda riflette come l’assenza di dialogo possa compromettere decisioni fondamentali per la comunità.

È guerra di rimpallo di responsabilità sulla mancanza del numero legale in Consiglio comunale e sul fatto che, un giorno sia saltata la discussione sulla mozione per il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte del Comune di Latina, nel corso di una seduta caratterizzata da lunghe.

