Movida spiagge e sicurezza sulle strade | scatta il piano estate nei comuni della costa

In vista dell’imminente stagione estiva, i sindaci dei comuni costieri si incontrano in prefettura per definire un piano strategico che garantisca divertimento e sicurezza. Dalla movida alle spiagge, passando per le strade e i locali notturni, l’obiettivo è preservare un’estate all’insegna del relax senza rinunciare alla tutela di cittadini e turisti. Allo scopo di creare un ambiente più sicuro, tutte le parti coinvolte stanno lavorando intensamente per un’estate indimenticabile e sicura per tutti.

I sindaci dei comuni costieri riuniti in prefettura per fare il punto sulle strategie legate alla sicurezza per i prossimi estivi. Sicurezza sulle strade, in mare, nei luoghi di aggregazione e nei locali notturni, nei centri in cui si registra una grande affluenza di turisti. All'incontro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Movida, spiagge e sicurezza sulle strade: scatta il piano estate nei comuni della costa

In questa notizia si parla di: sicurezza - strade - comuni - movida

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Movida sì, ma in sicurezza. Da sabato 14 giugno, nei weekend e in estate arrivano le navette gratuite nei Comuni coinvolti. Un’alternativa concreta per tornare a casa senza rischi. L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Mobilità Sicura, promosso dalla Presi Vai su Facebook

Movida, spiagge e sicurezza sulle strade: scatta il piano estate nei comuni della costa; Occhio vigile in strada e nella movida: pochi agenti, ma torna il “Progetto Sicurezza”; Occhio vigile in strada e nella movida: pochi agenti, ma torna il 'Progetto Sicurezza'.

Movida, spiagge e sicurezza sulle strade: scatta il piano estate nei comuni della costa - Vertice in prefettura con i sindaci delle località rivierasche della provincia di Latina. Si legge su latinatoday.it

"Santella", incubo movida: «Faremo causa al Comune» - Un altro fine settimana difficile per i residenti del centro storico di Caserta, costretti a fare i conti con una movida sempre più incontrollata e con le continue violazioni ai ... Secondo ilmattino.it