Motori accesi, il grande giorno della Mille Miglia è finalmente arrivato! Alle 12:30, da viale Venezia a Brescia, partiranno le 420 auto che si sfideranno nella 43ª edizione di questa storica corsa. Un emozionante viaggio di 1900 km tra passione e tradizione, che unisce passato e presente lungo le strade d’Italia. La settimana bresciana è già vibrante di eventi, e l’attesa cresce: il momento di vivere la magia della Freccia Rossa è finalmente arrivato!

È il grande giorno della 1000 Miglia: oggi alle 12,30, da viale Venezia a Brescia partiranno le 420 auto in gara per la 43sima edizione della rievocazione della storica Freccia Rossa. Un viaggio di 1900 km che porterà gli equipaggi da Brescia a Roma e ritorno. A Brescia, la settimana della 1000 Miglia era già iniziata domenica con l’inaugurazione del Villaggio di piazza Vittoria e, in serata, con il Trofeo Gaburri, la competizione di regolarità che ha visto 94 equipaggi iscritti alla 1000 Miglia 2025 e al Ferrari Tribute sfidarsi in una gara di regolarità nel centro cittadino di Brescia (a trionfare sono stati Andrea Luigi Belometti e Cristian Ricca a bordo di una Lancia Lambda). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Oggi, il cuore di Ferrara batte forte con l'arrivo delle auto storiche della Mille Miglia, un evento che trasforma le strade in un museo a cielo aperto.

