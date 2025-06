MotoGp Pramac sul tetto del mondo Esplode la festa in piazza Arnolfo

Dopo l’illustre riconoscimento ricevuto da Pramac, Colle si trasforma nel palcoscenico di una festa indimenticabile. La passione di tifosi e cittadini si accende in un tripudio di colori, entusiasmo e orgoglio, celebrando il trionfo che ha scritto la storia del motociclismo. Un momento di pura gioia collettiva che resterà scolpito nei cuori di tutti: domani alle 17, la vittoria diventa leggenda.

Colle si accende di passione: Pramac festeggia il trionfo mondiale MotoGP 2024. Un'intera città pronta a esplodere di gioia, una piazza che diventa palcoscenico, una vittoria che sa di sogno realizzato. Domani alle 17 piazza Arnolfo si trasformerà nel cuore pulsante di una festa senza precedenti: Colle celebra la storica vittoria del team Prima Pramac Racing, incoronato Campione del Mondo MotoGP 2024. Dopo l'illustre riconoscimento ricevuto da Confindustria a Siena lo scorso marzo, la scuderia toscana torna a casa. Lo fa in grande stile, con un evento pensato non solo per gli appassionati di motori, ma anche per tutta la comunità.

