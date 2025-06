MotoGp Mugello | programma circuito e orari tv

Il Mugello si prepara a vivere un weekend di pura adrenalina, con il motomondiale che torna nel cuore dell’Italia dal 20 al 22 giugno. Dopo l’emozionante gara di Aragón, i fari sono puntati su questo circuito storico, dove i piloti si sfideranno tra curve leggendarie e tempi mozzafiato. Rimanete sintonizzati per scoprire il programma completo, gli orari in TV e tutti i dettagli di questa emozionante tappa del campionato mondiale.

Bologna, 17 giugno 2025 – Il tempio del motociclismo italiano pronto per ospitare il tradizionale weekend di giugno del motomondiale. Il Mugello si tira a lucido per il gran premio d’Italia in programma dal 20 al 22 giugno. Si arriva in Toscana dopo il dominio di Marc Marquez ad Aragon, ma anche con un ritrovato Pecco Bagnaia alla fine terzo e più in fiducia in frenata all’anteriore. I dischi dei freni maggiorati hanno funzionato, assieme ad altri accorgimenti e il lunedì successivo ad Aragon si sono disputati i test generali con altre buone indicazioni. Pecco non sarà favorito al Mugello, ma sembra in grado di potersela giocare meglio rispetto a un inizio difficile di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net