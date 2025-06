MotoGP i precedenti di Bagnaia al Mugello È sbocciato l’amore dopo un approccio complicato…

Il Mugello, teatro di emozioni e sfide epiche, ha scritto un capitolo speciale nella storia di Francesco Bagnaia. Il suo rapporto con l’autodromo toscano è fatto di alti e bassi, ma mai di mezze misure: o vittorie memorabili o delusioni amare. Dopo un inizio complicato, è sbocciato un amore duraturo, confermato dalle sue performance straordinarie in tutte le classi. E l’ultima stagione promette di scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo.

Francesco Bagnaia e il Mugello hanno un rapporto molto intenso, privo di vie di mezzo. Per Pecco, le gare nell’autodromo toscano non si sono mai risolte con un esito anonimo. O è andata tra il bene e il molto bene, oppure decisamente male. La dinamica curiosa è che questo rapporto vale per tutte le classi e ha sempre seguito lo stesso iter, ovvero un inizio negativo al quale hanno fatto seguito le soddisfazioni. Quattro le presenze in Moto3, risoltesi con un piazzamento nelle retrovie nel 2013 e un ritiro nel 2014. Tuttavia, nel 2015 il piemontese si classifica quarto (all’epoca uno dei suoi migliori risultati in assoluto) e nel 2016 si issa sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it