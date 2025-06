Mosquera Inter ora Marotta esulta | un fattore agevola in nerazzurri ecco cosa manca per chiudere

L’Inter si avvicina con entusiasmo al rush finale di mercato, e l’effervescente entusiasmo di Beppe Marotta non passa inosservato. Un fattore decisivo sta facilitando i nerazzurri nella corsa al colpo: la strategia di rafforzamento in difesa, con un occhio alle possibili uscite. Se Acerbi dovesse partire, un solo innesto potrebbe bastare, ma le voci su Bisseck potrebbero complicare il quadro. Ecco cosa manca per chiudere definitivamente l’affare.

Il mercato dell' Inter si muove con cautela, ma il nuovo allenatore Cristian Chivu si aspetta comunque almeno un rinforzo in difesa. Molto dipenderà dalle uscite: se dovesse salutare solo Francesco Acerbi, potrebbe bastare un innesto. Tuttavia, l'eventuale arrivo di offerte importanti per Yann Bisseck – attualmente fuori per tutto il girone del Mondiale per Club – potrebbe cambiare i piani. Alcuni club di medio-alta Premier League sarebbero pronti a mettere sul tavolo cifre vicine ai 40 milioni, cifra che l' Inter considererebbe con attenzione.

