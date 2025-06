Morto per mancata diagnosi di rara malattia vascolare | chiesto maxi risarcimento all' Asp

Una tragica vicenda che evidenzia le conseguenze devastanti di una mancata diagnosi di una rara malattia vascolare. Nonostante l’archiviazione e il giudizio per accertamento tecnico preventivo disposto dal tribunale di Sciacca, gli eredi dell’uomo deceduto non si sono arresi e continuano a rivendicare un maxi risarcimento di oltre 700 mila euro all’Asp. La loro battaglia rappresenta un atto di giustizia e una richiesta di responsabilità per una perdita incolmabile.

Il tribunale di Sciacca aveva disposto l'archiviazione con giudizio per accertamento tecnico preventivo, ma gli eredi della vittima non si sono arresi e continuano o a chiedere un maxi risarcimento di oltre 700 mila euro all'Asp. La vicenda riguarda un uomo deceduto dopo essersi recato al pronto.

