Morte di Leonardo Cristiani drone e laser per esaminare le buche su viale Trieste | FOTO e VIDEO

L'indagine sulla tragica morte di Leonardo Cristiani si arricchisce di tecnologie all'avanguardia: droni e laser per analizzare le buche su viale Trieste, fondamentali per ricostruire l'incidente e determinare eventuali responsabilità. Il PM Massimiliano Siddi ha richiesto una consulenza tecnica approfondita, supportata da immagini e video, per fare luce sulle cause di questa tragedia. Un passo cruciale per garantire giustizia e sicurezza, perché ogni dettaglio conta.

Una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il pm Massimiliano Siddi l'ha disposta nell'ambito delle indagini sulla morte di Leonardo Cristiani, il 15enne che il 9 giugno si è schiantato con la moto da cross contro un albero su viale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Morte di Leonardo Cristiani, drone e laser per esaminare le buche su viale Trieste | FOTO e VIDEO

VITERBO - Un'intera comunità è sotto shock a Viterbo dopo la tragica morte di Leonardo Cristiani, 15 anni, deceduto in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo viale Trieste. Il giovane, in sella alla sua moto da cross, avrebbe perso il contr

