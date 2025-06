Morta una donna nell' incendio della sua casa

Una tragedia sfiora Mira: una donna di 67 anni ha perso la vita nell'incendio che ha devastato la sua abitazione. L'allarme, lanciato dai vicini nella notte tra martedì e mercoledì, ha attivato un intervento immediato delle squadre dei vigili del fuoco. La comunità si stringe nel dolore e nella speranza di fare luce sulle cause di questa drammatica perdita, mentre le autorità indagano per chiarire i dettagli di questa triste vicenda.

Una donna di 67 anni ha perso la vita nella notte, nell'incendio dell'appartamento al terzo piano in cui abitava da sola a Mira, tra via Malcanton e via Lago di Bolsena. L'allarme è stato dato dai vicini verso le 3 di martedì 17 giugno e quattro squadre dei vigili del fuoco sono accorse per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Morta una donna nell'incendio della sua casa

In questa notizia si parla di: incendio - donna - morta - casa

