Morta soffocata per una ciliegia inghiottita domani l' ultimo saluto

Una tragedia improvvisa e straziante ha sconvolto una piccola comunità: domani, alle 15.30, si terranno i funerali di Viviana Maria Barel, la dolce bimba di appena due anni vittima di un tragico incidente. Un momento di dolore ma anche di ricordo e speranza, mentre la comunità si riunisce per rendere omaggio a una vita troppo breve, lasciando un messaggio di attenzione e affetto per i più piccoli.

Si svolgeranno domani, 18 giugno, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Revine Lago i funerali di Viviana Maria Barel, la bimba di due anni morta soffocata a causa di una ciliegia che le ha ostruito le vie aeree. Dopo la tragedia, avvenuta sabato sera a Revine Lago, la Procura di Treviso. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Morta soffocata per una ciliegia inghiottita, domani l'ultimo saluto

Donna morta nel Reggiano, fermato l'ex compagno | La vittima è stata attirata in casa con l'inganno e soffocata - Una tragica vicenda scuote il reggiano: una donna è stata trovata morta dopo essere stata attirata in casa dal suo ex compagno.

Viviana, la bimba di 2 anni morta dopo aver mangiato una ciliegia: «L'amore non potrà mai spegnersi» - L'amore che hai acceso nei nostri cuori non potrà mai spegnersi". Riporta ilmattino.it

Viviana Barel muore a 2 anni soffocata da una ciliegia, fissato il funerale. Il papà: «Era una bambina felice e vivace» - Non verrà eseguita nessuna autopsia sul corpo di Viviana Maria Barel, la bimba di due anni e mezzo che sabato sera è soffocata dopo aver ingerito una ciliegia ... Scrive ilgazzettino.it