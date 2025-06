Morta dopo liposuzione le prime parole del chirurgo José Lizarraga Picciotti | Profondamente addolorato

Il dr. José Lizarraga Picciotti, professionista stimato, esprime il suo dolore e attende con ansia risposte ufficiali dopo la tragica perdita di Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuta a seguito di una liposuzione. Una vicenda che ha scosso il mondo medico e non solo, aprendo un dibattito sul confine tra speranza e rischio in chirurgia estetica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Parla per la prima volta José Lizarraga Picciotti, il medico accusato di omicidio colposo in concorso, per la morte di una paziente, Ana Sergia Alcivar Chenche: "Aspetto con molta ansia, dal punto di vista umano e professionale, le risposte delle autorità competenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

José Lizarraga Picciotti è indagato a Roma per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chence. Un precedente a Brescia con una paziente di Desenzano: "Due interventi, il secondo per riparare ai danni". C'è un video. Udienza a settembre

Chi è Jose Lizarraga Picciotti, il medico che ha operato la donna morta dopo la liposuzione a Roma https://tg.la7.it/cronaca/jose-lizarraga-picciotti-medico-donna-morta-liposuzione-roma-10-06-2025-239153…

