Morning News non solo Maltese | rivoluzione su Canale 5

Morning News si prepara a rivoluzionare il panorama delle notizie su Canale 5, con un volto inedito e una coppia affiatata che promette freschezza e dinamicità. Dario Maltese prenderà le redini del programma, affiancato dalla brillante Carolina Sardelli, creando così una formula innovativa per l’edizione estiva. Questa novità segna un nuovo capitolo nel modo di raccontare le notizie, catturando l’attenzione di un pubblico sempre più esigente.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi potranno godersi le vacanze non appena sarà terminata l'ultima edizione di Mattino Cinque a fine giugno. Al loro posto, con l'inizio dell'edizione estiva, ci sarà Dario Maltese alla guida di Morning News. E la vera novità è che il conduttore non sarà solo. Come riporta il giornalista Giuseppe Candela direttamente sul suo profilo su X, al suo fianco ci sarà la collega Carolina Sardelli. “In studio Dario Maltese con Carolina Sardelli in arrivo da Tgcom24.”, si legge nel tweet. Il giorno preciso in cui è prevista l’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è venerdì 27 giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it