Moretto | Musah-Napoli? Mi aspetto dei contatti per avvicinarsi sui bonus ma…

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Milan.

Settimana prossima potrebbe sbloccarsi la trattativa per portare Yunus Musah al Napoli Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, lunedì è previsto un contatto importante con il Milan per provare a chiudere l'affare La distanza tra domanda e offerta Vai su Facebook

Settimana prossima potrebbe sbloccarsi la trattativa per portare Yunus Musah al Napoli Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, la distanza tra domanda e offerta non è ampia, ballano circa 3-4 milioni legati ai bonus #SSCNapoli #Musah #Calcio Vai su X

