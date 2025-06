Morbillo bimba di 19 mesi non vaccinata in fin di vita | i rischi della polmonite da morbillivirus

Il caso di una bambina di 19 mesi non vaccinata, gravemente colpita dal morbillo e affetta da una severa polmonite, mette in luce i pericoli di questa malattia infettiva. In un contesto di progressiva diminuzione delle coperture vaccinali, è fondamentale conoscere i rischi reali e le complicanze potenziali, come quelle respiratorie, che possono mettere a rischio la vita dei più piccoli. Scopriamo insieme come proteggere i nostri figli e prevenire tragedie simili.

La bimba è stata dunque ricoverata in ospedale, dove ha ricevuto cure di terzo livello a seguito della diagnosi di una severa forma di polmonite, che le avrebbe compromesso le capacità respiratorio. La piccola ha dovuto essere intubata e solo dopo alcuni giorni, a seguito dell'estubazione e di un supporto respiratorio non invasivo, è tornata a respirare in autonomia.

