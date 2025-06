Morata | Vale la pena venire in nazionale per farsi insultare e fischiare? No

Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus, Milan e della nazionale spagnola, si apre come mai prima d’ora nel documentario “Morata: no sabéis quién soy”. Con sincerità e coraggio, rivela le sfide personali affrontate, tra problemi di salute mentale e un rapporto complicato con il tifo. La sua testimonianza ci invita a riflettere sull’importanza di sostenere chi lotta in silenzio, perché a volte, il vero coraggio sta proprio nel mostrarsi vulnerabili.

Alvaro Morata, noto ex attaccante di Juve e Milan e della nazionale spagnola, è intervenuto ai microfoni di Movistar Plus in occasione del documentario “Morata: no sabéis quién soy”( letteralmente Morata, non sapete chi sono) dove ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale (depressione ed attacchi di panico di cui soffriva all’Atletico Madrid ndr), del rapporto difficile con parte del tifo spagnolo, del suo percorso di guarigione e del senso di appartenenza alla Roja. Ecco di seguito le sue dichiarazioni. Morata: «Vale la pena andare in nazionale per farsi insultare? No.». «Vale la pena che ogni volta che vado in Spagna con la mia famiglia abbia episodi spiacevoli e che la gente mi prenda in giro, mi insulti e rida di me? Non so se ne valga la pena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Morata: «Vale la pena venire in nazionale per farsi insultare e fischiare? No»

In questa notizia si parla di: morata - nazionale - vale - pena

Morata, addio alla nazionale spagnola? - Una pagina si chiude per Alvaro Morata, il celebre attaccante della Spagna. La delusione di una finale persa e l'errore dal dischetto segnano un momento cruciale nella sua carriera e nella storia della nazionale iberica.

Morata: Non vale pena andare in Nazionale per essere insultato e fischiato; Morata: «Vale la pena venire in nazionale per farsi insultare e fischiare? No»; Infortunati Fantacalcio: quando tornano Ferguson, Gudmundsson, Morata, Dovbyk, Nico Gonzalez, Schuurs, Scalvini, Sanchez e Scamacca.

Morata: "Non vale pena andare in Nazionale per essere insultato e fischiato" - "Vale la pena per me andare in nazionale per essere insultato e fischiato? Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Morata: «Vale la pena venire in nazionale per farsi insultare e fischiare? No» - Alvaro Morata sente (tanto) il peso della pressione mediatica, specialmente dei suoi conterranei. Secondo ilnapolista.it