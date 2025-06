Morata rimarrà al Milan? Allegri potrebbe svoltare completamente la sua carriera Le ultime

Il mercato estivo si infiamma con la possibilità di un grande colpo: Alvaro Morata potrebbe restare al Milan, un investimento che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Con Allegri in panchina, tutto potrebbe svoltare e rilanciare le ambizioni rossonere. L’incertezza regna, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che questa operazione potrebbe essere decisa nel prossimo futuro, aprendo nuovi orizzonti per il club e i suoi tifosi.

Calciomercato Milan, Morata rimarrà in rossonero? Massimiliano Allegri può essere decisivo Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra le operazioni più interessanti in fase di valutazione c'è quella che potrebbe portare Alvaro Morata al Milan. Dopo l'ultima stagione disputata con il Galatasaray, l'attaccante spagnolo sembra destinato a lasciare la Turchia, e la sua posizione

Calciomercato Milan, Morata torna o no? Ecco svelata la sua scelta per il futuro - Alvaro Morata, attaccante del Milan, è al centro di voci insistenti sul suo futuro. Mentre i tifosi sperano nel suo ritorno, nuove indiscrezioni rivelano che l’ex juventino ha preso una decisione definitiva.

? Massimiliano Allegri ha scelto il suo uomo per guidare l’attacco rossonero: Dusan Vlahovic è in cima alla lista dei desideri. Il tecnico livornese lo conosce bene, lo ha allenato, valorizzato, e ora sogna di ritrovarlo al Milan per costruire un reparto offensivo Vai su Facebook

Morata torna sull'addio al Milan: Accadute cose mai viste, ho preferito non diventare io il problema; Morata: “Al Milan successe cose mai viste prima, ma è stato un onore vestire la maglia rossonera”; Morata: “Milan, perché non ha funzionato. Di me non so nulla ma vi dico che Allegri…”.