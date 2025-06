Montespertoli intervento di somma urgenza per la frana di via Montelupo | al via le indagini i lavori iniziano a luglio

Montespertoli si mobilita per garantire la sicurezza dei cittadini: dopo la frana di via Montelupo, il Comune ha autorizzato un intervento di somma urgenza, con lavori già previsti per luglio. Le indagini sono in corso e il passo successivo sarà il ripristino definitivo, per ridare tranquillità e sicurezza a tutta la comunità. Un impegno concreto per affrontare l’emergenza e ricostruire il territorio in modo solido e duraturo.

Il Comune di Montespertoli ha formalizzato l'intervento di somma urgenza per il ripristino della sicurezza di Via Montelupo, gravemente colpita da un evento franoso lo scorso 15 marzo 2025. La firma del verbale, avvenuta l'11 giugno da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Servizi.

