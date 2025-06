Monterrey probabile formazione | con l’Inter 3 5 ‘big’ titolari – TS

Oggi alle 3 italiane, il Monterrey si prepara a sfidare l’Inter nel primo ostacolo del Mondiale per Club. Con una formazione ricca di talenti messicani, tra cui un ex Milan, la squadra messicana promette spettacolo e sorprese. La probabile formazione e le strategie dei “Big” titolari sono pronte a mettere alla prova i nerazzurri di Cristian Chivu in questa sfida cruciale. La partita si preannuncia avvincente, ecco cosa aspettarci.

Il Monterrey sfida l’Inter oggi alle 3 italiane. Sono cinque nel complesso i giocatori con maggior talento tra i messicani. C’è pure un ex Milan. La probabile formazione del Monterrey contro l’Inter. LA SFIDA – Il Monterrey sarà il primo ostacolo per l’Inter al Mondiale per Club. La partita è in programma tra oggi e domani notte e si giocherà alle 3 ore italiane ( designato già l’arbitro della gara ). I nerazzurri di Cristian Chivu sono chiamati a partire bene in questa nuova competizione ( leggi conferenza stampa ). Vincere la prima partita del girone sarà fondamentale per poi avviarsi con maggior leggerezza verso le partite successive contro Urawa Red Diamonds e River Plate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey, probabile formazione: con l’Inter 3/5 ‘big’ titolari – TS

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - probabile - formazione

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Inter, la probabile formazione col Monterrey: che novità! I due nuovi già titolari Vai su X

Inter, emergenza in attacco. Asllani titolare: la probabile formazione contro il Monterrey Vai su Facebook

Inter-Monterrey, infortunio per Dumfries: affaticamento agli adduttori. News di formazione; Monterrey-Inter dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV; Inter, la probabile formazione col Monterrey: che novità! I due nuovi già titolari.

Monterrey-Inter (Mondiale per Club): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico - Dopo la cocente sconfitta in finale di Champions contro il PSG e l'addio di Simone Inzaghi, i nerazzurri ripartono da Cristian Chivu in pa ... Secondo msn.com

Le probabili formazioni di Monterrey-Inter (Mondiale per Club) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com