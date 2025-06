Monterrey la probabile formazione contro l’Inter | Sergio Ramos e non solo ecco tutti i pericoli

Il Monterrey si prepara a scendere in campo contro l’Inter nel debutto del Mondiale per Club al Rose Bowl di Pasadena. Con una formazione quasi pronta, guidata dall’esperto tecnico Domenec Torrent, i messicani promettono spettacolo e strategia. Tra i pericoli principali, Sergio Ramos e altri elementi di spicco, pronti a mettere in difficoltà i nerazzurri. Ecco tutti i dettagli sulla probabile formazione e le sfide che attendono entrambe le squadre.

Monterrey, la probabile formazione per la prima giornata del Mondiale per club contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito alle scelte. È praticamente fatta la formazione che Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, schiererà questa notte al Rose Bowl di Pasadena contro l’ Inter, nella prima gara del Mondiale per Club. I messicani si presentano con un undici esperto e ben strutturato, nonostante l’annunciato forfait del nuovo portiere Santiago Mele, che costringerà Torrent a puntare su Esteban Andrada tra i pali. In difesa, spazio ai terzini Ricardo Chávez e Luis Reyes, con Stefan Medina e soprattutto Sergio Ramos al centro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey, la probabile formazione contro l’Inter: Sergio Ramos e non solo, ecco tutti i pericoli

