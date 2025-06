Monterrey Inter streaming live e diretta tv | dove vedere il match del Mondiale per Club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un istante della sfida tra Monterrey e Inter, sei nel posto giusto. La partita, che segna l’esordio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, si svolgerà mercoledì notte al prestigioso Rose Bowl Stadium di Pasadena. Scopri subito dove seguire il match in streaming live e in diretta TV, per vivere ogni emozione di questa grande sfida del Mondiale per Club.

, in programma mercoledì notte a Pasadena. Sta per arrivare la serata tanto attesa: mercoledì 18 giugno alle 03:00 al Rose Bowl Stadium di Monaco di Pasadena l’ Inter  affronterà il Monterrey  per la finale prima giornata del Mondiale per Club 2025. La partita segnerà l’esordio di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. DOVE VEDERE MONTERREY INTER – Monterrey Inter, prima giornata del Mondiale per Club, si disputerà mercoledì 18 giugno alle 03:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva in streaming su DAZN e in chiaro in differita su Italia 1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter streaming live e diretta tv: dove vedere il match del Mondiale per Club

