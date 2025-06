Monterrey-Inter probabile formazione | novità Barella! I nuovi dal 1? – CdS

Stasera alle 3 italiane, l’Inter scende in campo per il suo debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey. Con Chivu che studia la formazione ideale e i nuovi arrivati Barella e altri subito titolari, si prospetta una sfida emozionante. Riusciranno i nerazzurri a conquistare la prima vittoria in questa competizione? Restate con noi per scoprire tutte le novità e aggiornamenti in tempo reale.

Questa notte alle 3 italiane l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. Chivu pensa alla sua prima formazione e occhio alla novità Barella in una nuova posizione. I due ragazzi nuovi subito titolari. La probabile formazione di Monterrey-Inter secondo il Corriere dello Sport. COUNTDOWN – Si avvicina l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, stanotte alle 3 italiane la prima partita contro il Monterrey. Nella notte già passata ha parlato invece Cristian Chivu, che ha presentato la partita e al contempo ha espresso un po’ quello che sarà il suo pensiero calcistico. A proposito dell’allenatore rumeno, dopo la rifinitura di oggi, trarrà le ultime conclusioni sull’undici da schierare contro i messicani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter, probabile formazione: novità Barella! I nuovi dal 1? – CdS

