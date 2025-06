Monterrey-Inter | precedenti formazioni dove vederla e tutte le informazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un dettaglio, preparati a vivere in tempo reale Monterrey-Inter, il debutto del Mondiale per Club (girone E). Dalle formazioni alle curiosità , passando per le ultime news, Inter-News.it ti accompagna passo dopo passo. La sfida si gioca questa notte alle 3.00 italiane al Rose Bowl di Pasadena. Resta con noi: tutte le novità sono solo a un clic di distanza.

Monterrey-Inter si gioca per la prima partita del Mondiale per Club (girone E): segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto questa notte alle ore 3.00 italiane e si giocherà al Rose Bowl di Pasadena, Los Angeles. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti. LIVE tutte le notizie della partita tra Monterrey e Inter (ore 3.00 italiane): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro. Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà questa notte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

