Monterrey-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’attesa è finita: l’Inter debutta nel Mondiale per Club 2025, prontissima a sfidare il Monterrey nella prima giornata del girone E. Questa notte, tra martedì e mercoledì, il Rose Bowl di Pasadena ospiterà un match imperdibile, visibile in diretta TV e streaming. Scopri orario, probabili formazioni e come seguire questa entusiasmante partita, che promette emozioni da brivido.

(Adnkronos) – L'Inter esordisce nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri scendono in campo oggi, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, sfidando i messicani del Monterrey, nella prima giornata del girone E allo stadio Rose Bowl di Pasadena – in diretta tv e streaming. Prima uscita quindi per la nuova Inter targata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

