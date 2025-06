Monterrey-Inter novità in attacco? Probabile formazione!

Stasera alle 3 al Rose Bowl di Pasadena, Monterrey e Inter si affrontano nella prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club, segnando l’inizio di una nuova era sotto la guida di Cristian Chivu. La sfida promette emozioni e sorprese, con i nerazzurri determinati a fare il loro debutto vincente. La curiosità cresce: sarà questa la partita che lancerà il nuovo corso dell’Inter? Restate sintonizzati per scoprire la formazione probabile e tutte le novità sul campo.

Monterrey-Inter si disputerà stanotte alle ore 3 allo Stadio Rose Bowl di Pasadena, in California: di seguito la probabile formazione di mister Cristian Chivu. LA SFIDA – Monterrey-Inter è un match valido per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Per la squadra nerazzurra non sarà una sfida come le altre, dato che inaugurerà l'era Chivu sulla panchina del Club meneghino. La curiosità è tanta, così come la voglia dell'ambiente di dimenticare al più presto l'amara finale di Champions League persa contro il PSG per 0-5. Come ribadito a più riprese dal tecnico rumeno negli ultimi giorni, lavorare sull'aspetto mentale dei suoi calciatori è la chiave per rendere possibile tale auspicio.

