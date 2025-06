Monterrey-Inter dove vederla oggi in TV e streaming a che ora si gioca | formazioni e canale TV

Il Mondiale per Club entra nel vivo con l’attesa sfida tra Monterrey e Inter, una notte ricca di emozioni e grandi aspettative. Scopri tutto su orari, formazioni e canali televisivi per non perdere nemmeno un minuto di questa partita fondamentale. Resta con noi per avere tutte le info su come seguire in diretta questa emozionante gara.

Il Mondiale per Club inizia anche per l'Inter. I nerazzurri sfideranno il Monterrey nella sfida valida per la prima giornata del girone E. La sfida si giocherà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Qui tutte le informazioni sulle formazione e su dove vederla in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

